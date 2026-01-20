Maltempo, chiuso un tratto della SS 114: traffico deviato sulla vecchia nazionale

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la zona sud della città, è stato chiuso al traffico il tratto della Strada Statale 114 compreso tra il quadrivio di Santa Margherita e il bivio di San Paolo Briga.

La viabilità viene garantita attraverso la vecchia Strada Nazionale, percorribile in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono presenti Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e Protezione Civile per assicurare assistenza agli automobilisti e monitorare la situazione.

L’ATM ha attivato il piano straordinario di trasporto, deviando le linee 2, 3 e 3bis sulla vecchia nazionale, nel tratto compreso tra il torrente Santo Stefano e il torrente Briga.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida e di limitare gli spostamenti non necessari fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it