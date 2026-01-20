Maltempo: Zona Verde – Area Sud: ripristino del servizio porta a porta e chiusura delle isole ecologiche

In relazione al perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e alle disposizioni adottate dalle Autorità competenti, Messinaservizi Bene Comune comunica che, per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, il servizio di raccolta differenziata porta a porta nella “Zona Verde” dell’Area Sud è regolarmente ripristinato, secondo il calendario previsto.
Resta invece disposta la chiusura al pubblico di tutte le isole ecologiche presenti sul territorio comunale per l’intera giornata, al fine di garantire l’incolumità dei cittadini, considerato il persistere dell’allerta meteo.
Messinaservizi Bene Comune continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni atmosferiche, assicurando la massima attenzione alla sicurezza nello svolgimento dei servizi. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali ufficiali.