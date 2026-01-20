Maltempo sulla costa ionica, cedimenti e mareggiate: prosegue il coordinamento dei soccorsi

Proseguono senza sosta le attività del Centro di coordinamento soccorsi attivato dalla Prefettura di Messina per fronteggiare l’ondata di maltempo che sta interessando l’intero territorio provinciale, con particolare riferimento alla fascia ionica. Il Centro opera in presenza per garantire una risposta rapida ed efficace alle criticità legate alle avverse condizioni meteo.

Nella mattinata di oggi il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha presieduto una nuova riunione di aggiornamento, alla quale hanno partecipato i vertici delle Forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, i comandanti delle Capitanerie di porto di Messina e Milazzo, i rappresentanti del Dipartimento regionale di Protezione civile e della Città metropolitana. Parallelamente, sono proseguiti i contatti costanti con i sindaci dei Comuni dell’area metropolitana, soprattutto quelli della costa ionica maggiormente colpiti da piogge intense, venti di burrasca e mareggiate.

Secondo quanto emerso, il monitoraggio continuo del territorio e le misure preventive adottate, comprese le comunicazioni tempestive alla popolazione e il richiamo al principio di autoresponsabilità, hanno consentito finora di contenere i disagi, pur in presenza di diversi eventi critici.

Tra questi, il crollo di una porzione del manto stradale sul lungomare di Santa Teresa di Riva, area già interdetta al traffico veicolare, ma interessata dal passaggio incauto di un’autovettura. Il conducente è stato tratto in salvo dagli operatori di soccorso senza riportare ferite.

Resta alta l’attenzione anche sul Torrente d’Agrò, che scorre sotto una passerella già chiusa al transito nella giornata di ieri, mentre sul fronte della viabilità provinciale e autostradale sono in corso continui servizi di vigilanza dinamica da parte delle Forze dell’ordine e delle squadre del Consorzio autostrade siciliane.

Numerosi anche gli interventi per il ripristino della fornitura di energia elettrica, interrotta in diverse zone a causa di pali e condutture divelti dalle forti raffiche di vento. Le squadre Enel sono al lavoro per limitare i disservizi.

I collegamenti marittimi nello Stretto di Messina risultano al momento garantiti, seppur con operatività ridotta alla rada San Francesco, mentre per l’intera giornata odierna restano sospesi i collegamenti con le Isole Eolie. Segnalati inoltre danni ai litorali nei Comuni rivieraschi di Letojanni, Giardini Naxos e Taormina, in parte mitigati dalla presenza di dune di protezione realizzate preventivamente.

Il prefetto Di Stani ha partecipato anche a una riunione con l’Unità di crisi del Dipartimento nazionale della Protezione civile, fornendo un aggiornamento sulle criticità in atto e sulle previsioni meteo, che indicano il persistere di fenomeni potenzialmente pericolosi nelle prossime ore. Da qui l’ulteriore invito alla cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Il Centro di coordinamento soccorsi continuerà a operare in presenza presso la Prefettura di Messina, con una nuova riunione prevista nel pomeriggio con i sindaci della provincia per un aggiornamento congiunto della situazione.

