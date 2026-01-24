L’appello di Azione: “Basile rifletta, Messina non può permettersi vuoti di guida in piena emergenza”

In queste ore si rincorrono indiscrezioni sulle possibili dimissioni del sindaco Federico Basile con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato.

“Ritengo doveroso, da rappresentante politico ma soprattutto da cittadino della provincia di Messina, chiedere al sindaco un surplus di riflessione e di responsabilità” è l’appello di Andrea Ferrara Segretario Provinciale Azione – Messina.

“Messina sta attraversando una fase estremamente delicata: la gestione dei progetti e delle risorse del PNRR, le criticità strutturali che la città si porta dietro da anni, e adesso una nuova e drammatica emergenza legata al ciclone Harry, che ha colpito duramente il territorio, causando danni, paura e nuove fragilità sociali e infrastrutturali.

In un contesto simile, pensare di lasciare la guida della città e della Città Metropolitana significherebbe esporre Messina a un vuoto politico e amministrativo che non possiamo permetterci. La fase che si apre non sarà di ordinaria amministrazione: sarà una fase complessa, emergenziale, che richiede presenza, leadership, assunzione di responsabilità e capacità decisionale piena”.

“Pur non avendo nulla in comune sul piano politico con il sindaco Basile – conclude Ferrara – credo che vi sia un valore che dovrebbe unire tutti: l’amore e il rispetto per Messina e per i suoi cittadini.

Oggi questo amore si dimostra non fuggendo dalle difficoltà, ma restando, assumendosi fino in fondo il peso delle scelte e guidando la comunità nel momento più difficile.

Per questo rivolgo al sindaco un appello chiaro e leale:

dimostri autonomia decisionale, ripensi l’ipotesi delle dimissioni e resti al suo posto per garantire stabilità, continuità amministrativa e una gestione seria della fase emergenziale che la città sta vivendo. Messina deve venire prima di ogni calcolo politico.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it