Eolie: “Uragano Harry”. Lipari torna quasi alla normalità. Urgenti i lavori a Stromboli

di Luana Spanò – A Lipari è stata quasi totalmente ripristinata la viabilità in tutte le zone colpite dalla mareggiata, tranne che nel tratto Piazza S. Cristoforo/Calandra di Canneto dove si sta ancora lavorando. Grazie al lavoro congiunto della ditta Eolian Service, dei volontari, dell’associazione Mutuo Soccorso e alla previsione e prevenzione degli organi competenti.

È stato effettuato un altro sopralluogo nella Banchina portuale di Stromboli con la partecipazione del Sindaco, del responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Lipari, di un rappresentante della Protezione Civile Regionale, di un rappresentante del Circomare di Lipari, di due funzionari dell’Ufficio del Genio Civile di Messina e da un rappresentante della la ditta Ingegneria costruzioni Colobrita s.r.l.

A Stromboli è stato già garantito il soddisfacimento dei bisogni primari con il ripristino dei collegamenti veloci e tramite navi dopo le verifiche tecniche eseguite ieri dal servizio di Protezione Civile Comunale, infatti oggi sono arrivati nell’isola sia gli aliscafi che la nave.

Al rientro da Stromboli si è svolta nella sede Municipale la consueta riunione del COC, questa volta dedicata esclusivamente alla situazione di Stromboli sia per quanto è emerso durante i controlli sui luoghi sia in relazione alla sottoscrizione del verbale di somma urgenza.

Con la sottoscrizione di detto verbale da parte dell’ing. Antonio Barone e del geom. Giuseppe Presti, per l’Ufficio del Genio Civile di Messina e da parte del rappresentante della ditta Ingegneria costruzioni Colobrita s.r.l., si è dato immediatamente corso e concretezza all’impegno delle istituzioni per l’urgente inizio dei lavori di messa in sicurezza della banchina di Stromboli.

