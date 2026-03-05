Insediamento del Commissario Piero Mattei a Messina

Piero Mattei, nominato commissario straordinario del Comune di Messina dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha preso possesso dell’incarico nei giorni scorsi, e stamattina è stato accolto a Palazzo Zanca subentrando all’ex sindaco dimissionario Federico Basile.

Mattei ha assunto la guida dell’amministrazione comunale, incontrando immediatamente i dirigenti e i funzionari per valutare la situazione amministrativa in vista delle elezioni primaverili. L’ex prefetto, 82enne con una lunga carriera in prefetture siciliane e calabresi, ha garantito continuità e serenità nel periodo di transizione pre-elettorale.

Mattei ha il compito di traghettare il Comune fino al voto amministrativo di maggio 2026, gestendo l’ordinaria amministrazione e scongiurando intoppi burocratici in un contesto politico arroventato dalle campagne elettorali. La sua nomina risponde all’esigenza di un profilo autorevole e super partes, come auspicato da Schifani per assicurare stabilità alla città.