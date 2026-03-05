Gaetano Sciacca presenta la candidatura a Sindaco di Messina

Gaetano Sciacca, ex ingegnere capo del Genio Civile, ha ufficialmente lanciato la sua candidatura a sindaco di Messina con il movimento civico Rinascita Messina.

La presentazione si è svolta il 4 marzo 2026 nel pomeriggio, presso la sala multimediale dell’Istituto dei Padri Rogazionisti di Cristo Re, davanti a una platea numerosa e affollata. Sciacca ha rotto gli indugi dopo la separazione da Marcello Scurria e dal centrodestra, scegliendo di correre da solo con una lista autonoma radicata nel territorio.

Al suo fianco, l’ex magistrato Angelo Giorgianni e i Movimenti Autonomisti Siciliani, oltre al movimento Ora Basta di Cisco Orlando. Tra le prime promesse, l’eliminazione delle “assurde piste ciclabili” e un progetto concreto per superare l’incertezza politica dei grandi schieramenti.

Rinascita Messina critica l’attendismo di centrosinistra e centrodestra, proponendosi come forza civica autorevole per ridare visione e responsabilità alla città in vista delle amministrative di maggio 2026.

