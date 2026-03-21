Al Duomo concerto in ricordo di Sara e delle vittime di femminicidio

A quasi un anno dalla morte di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa da un collega, Messina la ricorderà stasera con un doppio appuntamento. Alle 18 in Cattedrale la messa presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla, alle 20 il concerto “Nel nome di Sara: musica per la memoria, la preghiera, la luce”, con l’Orchestra Sinfonica Giovanile
di Messina e il coro Exsultate Jubilate.
Nel corso della serata, presente la famiglia Campanella, saranno ricordate anche le altre vittime di femminicidio.