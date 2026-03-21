Giornate FAI di Primavera, weekend alla scoperta dei tesori nascosti tra Messina, Patti e Casalvecchio

Tornano oggi e domani le Giornate FAI di Primavera, giunte alla 34ª edizione, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. L’iniziativa, promossa dal Fondo Ambiente Italiano, continua a richiamare migliaia di visitatori: dal 1993 ha coinvolto quasi 13,5 milioni di persone, aprendo oltre 17.000 luoghi spesso inaccessibili al pubblico.

Nel territorio messinese saranno tre i poli protagonisti: Messina, Patti e Casalvecchio Siculo, con un programma ricco di visite guidate e iniziative culturali.

Cuore dell’edizione è il Monastero di San Placido Calonerò, tra i più affascinanti complessi benedettini dell’isola, recentemente restaurato e restituito alla fruizione pubblica.

Le visite, in programma oggi e domani dalle 9:30 alle 17:30, saranno curate dagli studenti “apprendisti ciceroni”, che accompagneranno i visitatori attraverso il portale del castello svevo, i due eleganti chiostri rinascimentali, il refettorio e gli ambienti monastici.

Il percorso comprende anche la Cuba di origine bizantina, l’Enoteca provinciale e la cantina dell’Istituto agrario “Pietro Cuppari”.

Previsti anche eventi collaterali:

Oggi alle 18:30 concerto dell’ottetto dell’Orchestra Filarmonica di Giostra

concerto dell’ottetto dell’Orchestra Filarmonica di Giostra Domani alle 18:00 incontro sull’esperienza dell’Istituto agrario

incontro sull’esperienza dell’Istituto agrario Domani alle 18:30 approfondimento storico-architettonico sul complesso

A Patti sarà aperto al pubblico il Castello della Scala, antica residenza documentata già dal Seicento e trasformata nell’Ottocento in castello neogotico dalla famiglia Sciacca.

I visitatori potranno scoprire la storia dell’edificio, i suoi ampliamenti e il legame con il territorio di Tindari, testimoniato anche da un piccolo museo archeologico interno.

A Casalvecchio Siculo l’iniziativa propone un vero e proprio itinerario nel centro storico, con partenza da piazza dei Caduti e attraversamento dei luoghi più significativi del borgo.

Il percorso include:

la chiesa di San Nicolò

un antico frantoio

la chiesa di San Teodoro, riaperta dopo quarant’anni di restauro

i ruderi del convento degli Agostiniani Scalzi

la chiesa Madre di Sant’Onofrio e quella della Santissima Annunziata

Non mancheranno tappe suggestive come le antiche fonti d’acqua sorgiva e una mostra di strumenti musicali storici della banda cittadina.

Le Giornate FAI di Primavera si confermano così un’occasione unica per riscoprire luoghi ricchi di storia, arte e identità locale, grazie anche al contributo delle istituzioni e degli studenti coinvolti. Un fine settimana all’insegna della cultura e della memoria, aperto a cittadini e visitatori desiderosi di conoscere più da vicino le bellezze spesso nascoste del territorio.

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