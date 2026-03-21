Referendum: manifestazione finale del comitato del No a Messina

“Ho desiderato fortemente questo incontro con tutti voi cittadini per ribadire con forza il mio no al referendum sulla giustizia, no alle guerre in Ucraina e in Medio Oriente e no alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, un’opera che devasterebbe la città per come è stata concepita”.

Lo ha detto Antonella Russo, consigliera comunale del Partito Democratico e candidata sindaca di Messina per la coalizione di centrosinistra, durante la manifestazione finale del Comitato civico per il no al referendum.

A supportare la Russo sul palco anche l’ex ministro Giuseppe Provenzano, Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico e Nuccio Di Paola, vice presidente vicario dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore regionale M5S Sicilia. Con loro, anche la messinese Barbara Floridia, senatrice M5S e diverse associazioni ed esponenti degli altri partiti della coalizione di centro sinistra tra cui Piu Europa con Letizia Valentina Lo Giudice.

Centinaia i cittadini presenti per l’ultimo momento di confronto e partecipazione prima del voto.

Ampio spazio è stato dedicato al no per la realizzazione del progetto del ponte sullo Stretto, “simbolo di un modello di sviluppo sbagliato, che non risponde ai reali bisogni delle comunità locali e che non ha mai preso in considerazione la volontà dei messinesi”, ha aggiunto ancora la Russo.

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