Uiltrasporti Messina: rinnovata la segreteria territoriale e istituiti i dipartimenti strategici

Si svolto venerdì 20 marzo alle ore 16:00, presso il salone UIL di Viale San
Martino 146, il Consiglio Territoriale della Uiltrasporti Messina, Caltanissetta ed Enna,
regolarmente convocato per adempiere a importanti compiti istituzionali riguardanti
l’attribuzione delle deleghe, la nomina dei dipartimenti e l’analisi della situazione
politico-sindacale.
L’assemblea, partecipata dalla maggioranza qualificata dei componenti eletti nel XII
Congresso svoltosi a Palazzo Zanca lo scorso 20 Febbraio, ha avviato i lavori con la
nomina del presidente dell’assemblea nella figura di Cinzia Rizzo.
Nel corso dell’incontro, il Segretario Generale Antonino Di Mento ha relazionato ed
illustrato in maniera approfondita il quadro politico-sindacale e lo stato organizzativo e
finanziario della Uiltrasporti Messina. Il dibattito che ne è seguito ha visto numerosi
interventi, segno di una struttura viva, attrattiva ed attenta alle vertenze in atto e
fortemente radicata nei diversi settori dei trasporti e dei servizi.
Al termine del confronto, il Consiglio Territoriale ha formalizzato la nuova composizione
delle deleghe, con l’assegnazione degli incarichi ai componenti di segreteria.
Antonino Di Mento, Segretario Generale – con deleghe a Ufficio Legale, relazioni
esterne, rapporti con istituzioni e terzi, politiche dei trasporti e dei servizi; assume
inoltre ad interim la responsabilità del settore Viabilità-Autostrade.
Giusy Catanzariti, Pubbliche relazioni e comunicazione.
Cinzia Rizzo, Segretario Organizzativo – delega Multiservizi, Responsabile CPO e Parità
di Genere.
Claudio Femminò, Segretario Mobilità – Trasporto Ferroviario, Appalti Ferroviari.
Mario Quartarone, Segretario Marittimi – Porti – già Coordinatore Regionale Marittimi
Uiltrasporti Sicilia
Giacomo Marzullo, Segretario Servizi Ambiente.
Francesco Macri, Segretario TPL. (Trasporto pubblico locale)
Messina – Caltanissetta – Enna
Il Consiglio Territoriale ha poi approvato l’istituzione di specifici dipartimenti tematici,
strumenti fondamentali per rafforzare l’azione sindacale, il proselitismo e la tutela nei
diversi ambiti:
Dipartimento Pari Opportunità e Politiche di Genere: Tiziana Barbagallo e Grazia
Andronico
Dipartimento Mobilità-TPL (ATM Messina, ASM Taormina, Autolinee private, Logistica):
Giuseppe Giallanza
Dipartimento Viabilità-CAS: Angelo Passari
Dipartimento Multiservizi: Giovanni Giordano
Dipartimento Igiene Ambientale: Nunzio Arena, Antonino Mola, Giuseppe Arcoraci
Dipartimento Marittimi: Francesco Lichi’
Coordinamento Enna-Caltanissetta: Filippo Manuella
Nel corso dei lavori è stata ribadita la centralità strategica dei segretari di settore, delle
RSU e degli organismi di base, elementi fondamentali per garantire una presenza
capillare della Uiltrasporti nei luoghi di lavoro e una risposta concreta alle esigenze dei
lavoratori.
Il Consiglio ha inoltre formalizzato la delega al CAF–Patronato per Riccardo Caristi,
rafforzando così i servizi di assistenza e tutela offerti agli iscritti, in collaborazione con
la rete ITALUIL.
“La nuova organizzazione – ha dichiarato il Segretario Generale Antonino Di Mento –
rappresenta un passo decisivo per rendere la Uiltrasporti Messina ancora più efficace,
inclusiva e vicina ai lavoratori. Puntiamo su competenze, partecipazione e presenza
costante nei territori e nei luoghi di lavoro.”
La Uiltrasporti Messina si conferma dunque una realtà dinamica, pronta ad affrontare
le sfide del settore con rinnovata determinazione, rafforzando il proprio ruolo di
rappresentanza e tutela in un contesto in continua evoluzione.