Uiltrasporti Messina: rinnovata la segreteria territoriale e istituiti i dipartimenti strategici

Si svolto venerdì 20 marzo alle ore 16:00, presso il salone UIL di Viale San

Martino 146, il Consiglio Territoriale della Uiltrasporti Messina, Caltanissetta ed Enna,

regolarmente convocato per adempiere a importanti compiti istituzionali riguardanti

l’attribuzione delle deleghe, la nomina dei dipartimenti e l’analisi della situazione

politico-sindacale.

L’assemblea, partecipata dalla maggioranza qualificata dei componenti eletti nel XII

Congresso svoltosi a Palazzo Zanca lo scorso 20 Febbraio, ha avviato i lavori con la

nomina del presidente dell’assemblea nella figura di Cinzia Rizzo.

Nel corso dell’incontro, il Segretario Generale Antonino Di Mento ha relazionato ed

illustrato in maniera approfondita il quadro politico-sindacale e lo stato organizzativo e

finanziario della Uiltrasporti Messina. Il dibattito che ne è seguito ha visto numerosi

interventi, segno di una struttura viva, attrattiva ed attenta alle vertenze in atto e

fortemente radicata nei diversi settori dei trasporti e dei servizi.

Al termine del confronto, il Consiglio Territoriale ha formalizzato la nuova composizione

delle deleghe, con l’assegnazione degli incarichi ai componenti di segreteria.

Antonino Di Mento, Segretario Generale – con deleghe a Ufficio Legale, relazioni

esterne, rapporti con istituzioni e terzi, politiche dei trasporti e dei servizi; assume

inoltre ad interim la responsabilità del settore Viabilità-Autostrade.

Giusy Catanzariti, Pubbliche relazioni e comunicazione.

Cinzia Rizzo, Segretario Organizzativo – delega Multiservizi, Responsabile CPO e Parità

di Genere.

Claudio Femminò, Segretario Mobilità – Trasporto Ferroviario, Appalti Ferroviari.

Mario Quartarone, Segretario Marittimi – Porti – già Coordinatore Regionale Marittimi

Uiltrasporti Sicilia

Giacomo Marzullo, Segretario Servizi Ambiente.

Francesco Macri, Segretario TPL. (Trasporto pubblico locale)

Messina – Caltanissetta – Enna

Il Consiglio Territoriale ha poi approvato l’istituzione di specifici dipartimenti tematici,

strumenti fondamentali per rafforzare l’azione sindacale, il proselitismo e la tutela nei

diversi ambiti:

Dipartimento Pari Opportunità e Politiche di Genere: Tiziana Barbagallo e Grazia

Andronico

Dipartimento Mobilità-TPL (ATM Messina, ASM Taormina, Autolinee private, Logistica):

Giuseppe Giallanza

Dipartimento Viabilità-CAS: Angelo Passari

Dipartimento Multiservizi: Giovanni Giordano

Dipartimento Igiene Ambientale: Nunzio Arena, Antonino Mola, Giuseppe Arcoraci

Dipartimento Marittimi: Francesco Lichi’

Coordinamento Enna-Caltanissetta: Filippo Manuella

Nel corso dei lavori è stata ribadita la centralità strategica dei segretari di settore, delle

RSU e degli organismi di base, elementi fondamentali per garantire una presenza

capillare della Uiltrasporti nei luoghi di lavoro e una risposta concreta alle esigenze dei

lavoratori.

Il Consiglio ha inoltre formalizzato la delega al CAF–Patronato per Riccardo Caristi,

rafforzando così i servizi di assistenza e tutela offerti agli iscritti, in collaborazione con

la rete ITALUIL.

“La nuova organizzazione – ha dichiarato il Segretario Generale Antonino Di Mento –

rappresenta un passo decisivo per rendere la Uiltrasporti Messina ancora più efficace,

inclusiva e vicina ai lavoratori. Puntiamo su competenze, partecipazione e presenza

costante nei territori e nei luoghi di lavoro.”

La Uiltrasporti Messina si conferma dunque una realtà dinamica, pronta ad affrontare

le sfide del settore con rinnovata determinazione, rafforzando il proprio ruolo di

rappresentanza e tutela in un contesto in continua evoluzione.

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