Nel programma di Antonella Russo “agevolazioni ztl e stalli blu durante i lavori per il tram”

«In risposta ai persistenti disagi alla viabilità causati dai lavori e dai ritardi nel ripristino della linea tramviaria, la nostra Amministrazione Comunale avvierà una misura straordinaria a sostegno del tessuto economico locale: la riduzione immediata del 50% dei costi di parcheggio sulle strisce blu all’interno della ZTL».

Questa la proposta lanciata da Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra, riguardo il tema della mobilità sostenibile e del sostegno alle imprese, ai cittadini e ai commercianti che operano con sempre maggiore difficoltà a Messina.

Quella di Antonella Russo è «una risposta concreta ai disagi vissuti per la pessima gestione della viabilità da parte dell’Amministrazione uscente e per i costi che artigiani, lavoratori dipendenti e liberi professionisti pagano per recarsi al lavoro ogni giorno».

La sospensione del servizio tram a Messina, entrata in vigore il 17 marzo 2025, ha evidenziato come il trasporto su gomma (bus) non possa costituire l’unica alternativa percorribile per chi deve raggiungere quotidianamente il centro per recarsi al lavoro.

L’allora sindaco Federico Basile aveva sottolineato come “i benefici finali” sarebbero stati “di gran lunga superiori ai possibili disagi”. Ma la città è letteralmente in ginocchio, sotto il piano economico, dal punto di vista della mobilità e della logistica.

«Messina merita programmazione, quella che non è appartenuta a chi ha operato con interventi spot e a macchia di leopardo, paralizzando di fatto l’intera città. Si pensi ai parcheggi del centro cittadino, a quelli privi di senso realizzati a San Licandro, Bordonaro, Gazzi. O a quelli mai completati sul viale Europa e sul viale Giostra», sottolinea la Russo.

«Considerando che il servizio bus sostitutivo del servizio tram sospeso subisce continue soppressioni di corse, per le quali sarebbe necessario chiedere conto e ragione all’ATM, consapevole delle criticità negli spostamenti e del calo di accessibilità all’area urbana, la mia sindacatura delibererà immediatamente questo intervento sperimentale che resterà in vigore almeno fino al totale ripristino della linea del tram», aggiunge la candidata sindaca del centrosinistra.

Fine lavori che non è affatto di immediato realizzo. La misura potrà essere applicata in via definitiva anche in seguito, reperendo le opportune coperture in bilancio.

Il provvedimento proposto da Antonella Russo non è solo una misura di mobilità, ma una forma di aiuto diretto alle Piccole e Medie Imprese (PMI). L’agevolazione è pensata per i Titolari di esercizi commerciali e loro dipendenti e per tutti gli Studi professionali e le loro dipendenti che operano all’interno del perimetro ZTL.

«Non possiamo permettere che i cantieri diventino un ostacolo insormontabile per chi lavora. Con il taglio del 50% delle tariffe, il Comune si farà carico di una parte del disagio, offrendo un sollievo economico immediato a chi deve sostenere costi notevoli che impattano a fine mese sul bilancio familiare», conclude la Russo.

«L’agevolazione sarà applicata secondo modalità semplificate per permettere ai lavoratori e agli imprenditori di beneficiare dello sconto senza eccessivi oneri burocratici», si legge a conclusione della nota.

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