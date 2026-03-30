Letterio Grasso (Azione) e Vicky Amendolia (SD): “Ristori impugnati e Sud dimenticato: il Governo chiarisca subito”

La decisione del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2026, assunta su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, esponente della Lega, di impugnare la legge regionale siciliana n. 3 del 30 gennaio 2026, che aveva stanziato 40,8 milioni di euro per i territori e le imprese colpiti dal ciclone Harry, impone una riflessione politica seria e una richiesta immediata di chiarezza. Non si tratta di una questione astratta né di una schermaglia istituzionale tra Roma e Palermo. Si tratta di risorse destinate a comunità già duramente provate dagli eventi meteorologici che, tra il 19 e il 21 gennaio 2026, hanno colpito la Sicilia e in modo particolarmente pesante la riviera jonica messinese.

A rendere la vicenda ancora più singolare è il fatto che, nella medesima seduta, il Governo abbia deliberato anche la proroga per dodici mesi dello stato di emergenza. Da un lato, dunque, si riconosce che il quadro emergenziale permane; dall’altro, si colpisce la legge regionale che aveva approntato una risposta economica per le imprese danneggiate. È una contraddizione politica prima ancora che amministrativa, e il Governo ha il dovere di spiegarla senza formule elusive.

La legge regionale prevedeva misure specifiche e non simboliche. Circa 20 milioni di euro erano destinati alle attività commerciali danneggiate dal ciclone Harry; 5 milioni provenivano dal Fondo di solidarietà per il comparto della pesca; altri 5 milioni erano rivolti all’agricoltura; oltre 10 milioni interessavano il settore balneare, anche attraverso misure relative ai canoni demaniali marittimi per il 2026. Non era dunque un provvedimento di facciata, ma un intervento concreto, costruito per offrire un minimo di ristoro a un territorio colpito in uno dei suoi punti economicamente più sensibili.

Non solo. La misura era già entrata in una fase attuativa. Fino al 24 marzo 2026, la Regione Siciliana comunicava non soltanto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, ma anche l’avvenuta erogazione di oltre 7 milioni di euro sulle prime istanze ritenute ammissibili. Questo dato rende l’impugnativa ancora più delicata, perché l’incertezza non investe una norma astratta, ma un meccanismo già avviato, che rischia di ripercuotersi proprio nel momento in cui, in particolare, le imprese turistiche del litorale ionico si preparano alla stagione estiva. Il danno, in questo caso, non sarebbe soltanto giuridico o contabile, ma immediatamente economico.

Sul piano normativo, il Governo ha esercitato un potere previsto dall’articolo 127 della Costituzione, che consente di impugnare una legge regionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione quando si ritenga che essa ecceda la competenza della Regione. Se quel termine fosse decorso inutilmente, il Consiglio dei ministri non avrebbe più potuto proporre il ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale. Dunque la scelta del 27 marzo non è stata casuale: è stata la scelta di utilizzare, nell’ultimo tratto utile, uno strumento costituzionale che, una volta spirato il termine, si sarebbe definitivamente consumato.

Il punto, allora, non è negare al Governo la facoltà di ricorrere, ma pretendere che ne chiarisca sino in fondo le ragioni e gli effetti. La motivazione richiamata fa riferimento all’articolo 117 della Costituzione, cioè alla disposizione che riserva allo Stato alcune materie, tra le quali la previdenza sociale e la tutela della concorrenza. Secondo questa impostazione, la legge siciliana avrebbe oltrepassato i limiti delle competenze regionali, entrando in contrasto con la normativa nazionale. È dunque su questo crinale che si colloca il conflitto: non su un generico dissenso politico, ma sulla contestazione di un presunto sconfinamento della Regione in ambiti che la Costituzione mantiene nella sfera statale.

Le fonti fin qui emerse indicano, fra i punti sensibili, la deroga al DURC prevista in chiave emergenziale, oltre ai profili relativi ai canoni demaniali e agli effetti che alcune disposizioni avrebbero potuto produrre su settori disciplinati da norme nazionali. Se così stanno le cose, è bene dirlo con chiarezza e senza propaganda: un conto è contestare uno o più profili tecnici specifici; altro conto è aprire una zona di incertezza su un intero impianto di ristori destinato a territori feriti.

Ma questa vicenda chiama in causa anche la Regione Siciliana. Se una norma emergenziale viene scritta in modo tale da esporsi a un’impugnativa su punti così prevedibili e delicati, la responsabilità non può essere scaricata interamente su Roma. Una legge pensata per sostenere imprese e lavoratori colpiti da un evento calamitoso avrebbe dovuto nascere già robusta sul piano costituzionale, proprio per evitare che i suoi destinatari finali restassero sospesi tra annunci, aspettative e contenzioso.

Resta però una verità politica che non può essere elusa. Non è un dettaglio che l’iniziativa sia stata assunta proprio su proposta del ministro Calderoli, vale a dire da un esponente della Lega, cioè di quella forza politica che più di ogni altra, nella sua storia e nella sua cultura di governo, ha spesso guardato al Mezzogiorno non come a una priorità nazionale, ma come a una variabile comprimibile. È difficile, perciò, non cogliere in questa scelta il riaffiorare di una sensibilità politica nella quale ciò che riguarda il Sud può sempre attendere, può sempre essere ridimensionato, può sempre essere sacrificato.

Mentre sul Mezzogiorno si moltiplicano dichiarazioni solenni, promesse infrastrutturali e passerelle, quando si tratta di difendere risorse immediate e necessarie per territori realmente danneggiati, riaffiora puntualmente una cultura di governo nella quale il Sud torna a essere marginale o subordinato. Ed è questa la contraddizione più grave: la distanza, ormai abituale, tra la retorica delle grandi opere e la riluttanza a garantire tempestivamente ciò che serve a chi ha subito danni concreti.

Il Governo chiarisca subito se l’impugnativa investa solo aspetti tecnici correggibili o se rischi di compromettere l’intero impianto dei ristori. La Regione, dal canto suo, dica senza ambiguità se abbia scritto una norma vulnerabile e come intenda porvi rimedio. Perché quando si intrecciano emergenza, conflitti di competenza e tempi della burocrazia, a restare sospesi non sono i governi, ma i cittadini, le imprese e i territori.

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