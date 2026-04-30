Antonella Russo, la candidata sindaca del centro sinistra si affida ad un programma di soluzioni concrete per la città

Mobilità e Lavoro: Prevede agevolazioni per le ZTL e stalli blu per supportare le imprese durante i lavori per la costruzione del tram.

Focus su Lavoro e Fragilità: Il programma mira a rendere Messina una città più inclusiva, con particolare attenzione al lavoro agile e ai diritti delle fasce più deboli.

Rafforzamento dei Quartieri: La squadra è orientata a valorizzare il ruolo delle Circoscrizioni (Municipalità) per portare l’amministrazione più vicina ai bisogni reali dei cittadini.

Squadra di Governo: La candidata ha già presentato parte della sua ipotetica giunta, che include figure accademiche e professionali, tra cui Domizia Arrigo, Giuseppe Ingrao, Vincenzo La Cava, Salvatore Maressa, Gianfranco Moraci, Annamaria Passaseo e Daniela Rupo.