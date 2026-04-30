Antonella Russo, la candidata sindaca del centro sinistra si affida ad un programma di soluzioni concrete per la città

Il programma elettorale di Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra alle elezioni comunali di Messina 2026 (sostenuta da PD e Movimento 5 Stelle – Controcorrente), si concentra su soluzioni concrete per la città, il rafforzamento del decentramento amministrativo e il sostegno alle categorie fragili.
Ecco i punti chiave emersi dalla presentazione del programma e delle liste ad aprile 2026:
- Mobilità e Lavoro: Prevede agevolazioni per le ZTL e stalli blu per supportare le imprese durante i lavori per la costruzione del tram.
- Focus su Lavoro e Fragilità: Il programma mira a rendere Messina una città più inclusiva, con particolare attenzione al lavoro agile e ai diritti delle fasce più deboli.
- Rafforzamento dei Quartieri: La squadra è orientata a valorizzare il ruolo delle Circoscrizioni (Municipalità) per portare l’amministrazione più vicina ai bisogni reali dei cittadini.
- Squadra di Governo: La candidata ha già presentato parte della sua ipotetica giunta, che include figure accademiche e professionali, tra cui Domizia Arrigo, Giuseppe Ingrao, Vincenzo La Cava, Salvatore Maressa, Gianfranco Moraci, Annamaria Passaseo e Daniela Rupo.
La coalizione ha formalizzato la presentazione delle liste, puntando su una squadra “radicata nei quartieri” e un programma che si concentra su temi concreti per la cittadinanza messinese.