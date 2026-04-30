Il centro-destra con Marcello Scurria presenta il programma

Chiaro, innovativo e realizzato con il determinante contributo dei cittadini, ascoltati dalle periferie al centro città. Dalla rivoluzione amministrativa nei quartieri alla rigenerazione urbana; dalla Città Metropolitana dello Stretto alla rivisitazione della mobilità cittadina; dalle politiche del lavoro a quelle per il turismo lo sport e la cultura; dalla riorganizzazione delle società partecipate ai servizi per la persona; dalla nuova Fiera2.0 alla valorizzazione e al piano del colore. Sono state presentate questa mattina all’hotel “Messenion” le linee programmatiche di Marcello Scurria sindaco.

13 punti, un programma completo e organico che descrive la visione e l’azione dell’amministrazione Scurria per i prossimi 5 anni, immediatamente consultabili on line sul sito marcelloscurriasindaco.it e che sono la sintesi del “patto con i cittadini” con il quale e’ stata avviata la campagna elettorale, lo scorso 28 febbraio, nella piazza di Camaro e che oggi diventano il “contratto” che lega il sindaco Scurria con la città. Ogni punto programmatico sarà approfondito ulteriormente in specifici incontri, anche alla presenza dei Ministri di riferimento che saranno in visita a Messina nei prossimi giorni. Nel corso della presentazione il candidato Marcello Scurria è stato affiancato da tre dei 5 assessori designati, Fulvia Toscano, Giovanna Famà e Tonino Genovese. “Il nostro programma è basato sul metodo “SIcambia” concretezza, trasparenza, partecipazione e innovazione – ha dichiarato Scurria – è frutto di un lavoro complesso ed entusiasmante. Con i tanti cittadini che in queste settimane si sono mostrati interessati al nostro programma condividiamo un documento di 130 pagine, frutto di amore per Messina, osservazione del territorio e visione del futuro “.

Il programma dettagliato è su www.marcelloscurriasindaco.it

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