La 110^ Targa Florio mezzo della ricerca medica

La 110^ Targa Florio agisce a tutto campo e abbraccia ogni aspetto nell’evento che nella settimana dal 11 al 16 maggio culmina con la competizione automobilistica valida per ben quattro Campionati Italiani.

Il progetto di ricerca, condotto da un team di ricercatori e specialisti dell’Università di Palermo (UNIPA), è coordinato dal Prof. Alessandro Giuseppe Scardina, Ordinario di Malattie Odontostomatologiche della Scuola di Medicina dell’Ateneo palermitano.

La raccolta dati finalizzata all’analisi ed alla ricerca, ha l’obiettivo di valutare l’entità dello stress da competizione correlato all’attività agonistica ed il rischio di alterazione dello stato di salute che possono compromettere la masticazione, la fonazione, la deglutizione e comunque il benessere generale del pilota e copilota. A tal fine, lo staff medico scientifico sta reclutando piloti disponibili a partecipare a sessioni di valutazione durante lo svolgimento della manifestazione sportiva.

La partecipazione prevede attività non invasive e indolori, tra cui:

• nelle giornate precedenti la gara, valutazioni elettromiografiche di alcuni muscoli dell’apparato stomatognatico;

• nella giornata di gara, applicazione di un dispositivo esterno in corrispondenza della guancia per il monitoraggio della funzione muscolare durante lo shakedown, le prove speciali e le tappe di trasferimento;

• eventuale raccolta di dati complementari utili all’analisi scientifica.

La collaborazione rappresenta un’importante opportunità per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica applicata al motorsport e per ottenere un riscontro personalizzato sul proprio stato funzionale, con possibili ricadute positive sulla salute e sulla performance sportiva.

Una importante iniziativa scientifica al servizio dello sport attraverso una opportunità per gli equipaggi di essere ancora più protagonisti attivi ed avere dei riscontri scientifici e medici diretti. Per ogni ulteriore informazione sull’attività e le adesioni da parte di piloti e co-driver si può contattare il Professor Scardina all’indirizzo mail [email protected]

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