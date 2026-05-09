Il Ponte sullo Stretto: la grande accelerazione di un’opera che resta un azzardo

Con l’approvazione definitiva del decreto in Parlamento, il governo prova a dare al Ponte sullo Stretto l’immagine di un progetto ormai irreversibile. Ma dietro la retorica dell’“opera strategica” resta intatto il problema di fondo: si sta forzando un intervento gigantesco, costoso e contestato, senza aver davvero sciolto i dubbi sulla sua utilità, sulla sostenibilità economica e sulla compatibilità ambientale e istituzionale.

Il voto a Montecitorio e il passaggio precedente al Senato segnano una svolta politica, non necessariamente una buona notizia per il Paese. La maggioranza ha scelto di stringere i tempi e trasformare il decreto in legge, ma il consenso parlamentare non cancella le obiezioni che da anni accompagnano il progetto: un’opera presentata come simbolo di modernità, ma ancora oggi percepita da molti come il frutto di una scelta ideologica più che di una reale pianificazione infrastrutturale.

Il punto più debole del Ponte non è soltanto il costo, ma il metodo. La sensazione è che si proceda per forzature successive: prima si rilancia l’opera come priorità nazionale, poi si adattano norme e procedure per farla avanzare, infine si chiude il dibattito politico in nome dell’urgenza. È un percorso che capovolge la logica amministrativa, perché non parte dai bisogni concreti del territorio ma da una decisione già presa in partenza.

In Sicilia e in Calabria, intanto, restano problemi molto più urgenti e meno spettacolari: strade incomplete, ferrovie lente, collegamenti interni deboli, infrastrutture idriche fragili, servizi pubblici insufficienti. È difficile sostenere che il collegamento stabile tra Messina e Villa San Giovanni debba assorbire energie, risorse e attenzione politica mentre tutto il resto rimane indietro.

Il governo e i sostenitori dell’opera parlano di accelerazione, cantieri e modernizzazione. Ma le critiche non si sono affievolite: restano i nodi sui costi, sulle coperture, sui rischi tecnici, sulla durata dei lavori e sugli impatti ambientali e territoriali. A ciò si aggiunge un elemento non marginale: la storia recente del Ponte è una storia di rinvii, annunci e scontri istituzionali, non di certezze.

Anche lo stop della Corte dei Conti dello scorso anno ha lasciato una ferita aperta nel rapporto tra il progetto e il principio di legalità sostanziale. Quando un’infrastruttura viene spinta avanti tra polemiche, atti contestati e tensioni con gli organi di controllo, il problema non è solo giuridico: è politico. Perché si dà l’idea che la volontà del governo possa bastare a colmare i vuoti di una progettazione fragile.

Il vero errore del Ponte è forse questo: essere diventato il simbolo di una politica che preferisce il gesto clamoroso alla soluzione utile. Un grande ponte fa immagine, apre telegiornali, alimenta narrazioni di rilancio. Ma una rete ferroviaria efficiente, una viabilità interna sicura, un trasporto regionale moderno producono benefici molto più concreti per milioni di cittadini.

Per questo il Ponte appare a molti come una cattedrale nel deserto: un’infrastruttura pensata per dimostrare forza politica, non per risolvere i problemi reali del Sud. E quando una grande opera nasce già circondata da diffidenza, il rischio è che diventi il simbolo di un Paese che confonde la propaganda con la programmazione.

La partita non è soltanto tra favorevoli e contrari al Ponte. È una scelta di modello: da una parte l’idea che basti un’opera monumentale per colmare il divario tra Nord e Sud; dall’altra la convinzione che servano investimenti diffusi, capillari, verificabili e socialmente utili.

In questo senso, il voto parlamentare non chiude il dibattito: lo rende solo più aspro. E proprio perché l’opera è stata spinta così avanti, il dovere del confronto pubblico dovrebbe essere ancora più severo. Non si tratta di dire no per principio, ma di riconoscere che in questa fase il Ponte rischia di togliere più di quanto prometta di dare.

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