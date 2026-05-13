Allarme hantavirus a Messina: solo una polmonite, ma la paura ha viaggiato veloce sui social

Un sospetto caso di hantavirus ha mobilitato le autorità sanitarie e acceso le conversazioni sui social riguardo una donna argentina ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite.

La paziente è risultata negativa. Giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale universitario il 10 Maggio, la donna – 49 anni, proveniente da una zona endemica dell’Argentina – era stata immediatamente posta in bioconteminento già dal primo accesso nell’area di emergenza, per poi essere trasferita nel reparto malattie infettive dove ha proseguito le terapie sempre in isolamento.

La paziente ha riferito di non aver avuto alcun contatto noto né con i casi diagnosticati sulla nave da crociera, né con altri casi noti di Hantavirus – e pur non rientrando nella definizione di caso sospetto come da circolare del ministero della Salute – a scopo precauzionale e per completezza diagnostica si è proceduto a contattare lo Spallanzani che ha ritenuto opportuno l’approfondimento diagnostico. Da Roma, nel giro di poche ore, la conferma che il test è negativo.

La notizia ha suscitato preoccupazione sui social e nelle chat locali, dove le informazioni si sono propagate rapidamente anche senza conferme ufficiali; per questo le istituzioni hanno invitato alla calma e a verificare le fonti prima di condividere notizie.

Il Ministero della Salute e le Asp regionali hanno reiterato l’appello alla prudenza e alla responsabilità nella diffusione delle notizie, ricordando che l’attivazione delle procedure di controllo è una misura di routine per casi sospetti provenienti da aree a rischio e non implica automaticamente la presenza del virus nella popolazione locale.

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