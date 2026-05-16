Messina Porta del Mediterraneo: una legge speciale per trasformare la servitù dello Stretto in sviluppo

“Siamo davanti a un passaggio storico per Messina. Con un disegno di legge viene messa nero su bianco una verità che i messinesi conoscono da sempre: la nostra città ha pagato per decenni il prezzo dell’attraversamento dello Stretto, subendo una vera e propria servitù nazionale di passaggio. Per la prima volta si afferma il principio secondo cui la posizione strategica di Messina non deve più essere un peso da sopportare, ma una leva di sviluppo da valorizzare. Non più periferia sacrificata del Paese, ma porta del Mediterraneo”, così Armando Hyerace, segretario provinciale del Pd messinese commenta il disegno di legge presentato dal senatore dem Antonio Nicita.

“Ogni giorno merci, mezzi pesanti, treni e flussi continui attraversano Messina producendo congestione, pressione ambientale, consumo infrastrutturale e costi economici e sociali enormi, senza che questa centralità strategica si trasformasse in adeguate compensazioni, sviluppo o opportunità per il territorio. Questo disegno di legge prova finalmente a ribaltare quella logica. La strategia è precisa: trasformare l’area dello Stretto in una piattaforma moderna fondata su portualità, logistica, economia del mare, innovazione, ZES dello Stretto, sostenibilità ambientale, lavoro stabile e attrazione di giovani qualificati. Lo si fa indicando strumenti concreti, coperture finanziarie, incentivi e tempi di attuazione. E intervenendo anche sul tema della continuità territoriale e del costo dell’attraversamento, affrontando finalmente una delle disuguaglianze più evidenti vissute quotidianamente dai cittadini e dalle imprese dello Stretto”, prosegue.

“Ringraziamo il senatore Antonio Nicita per il lavoro serio e approfondito portato avanti su questo provvedimento, recependo anche diversi contributi e spunti avanzati dal Partito Democratico di Messina. Adesso bisogna costruire attorno a questa proposta il più ampio consenso possibile. Perché questa non è una battaglia di parte, ma di giustizia territoriale, di riequilibrio nazionale e di futuro. Ed è una battaglia che noi vogliamo portare avanti insieme ad Antonella Russo sindaca, per restituire finalmente a Messina il ruolo che merita: non più territorio che subisce il passaggio, ma territorio che produce sviluppo”, conclude Hyerace.

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