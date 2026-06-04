l’I.C. “Giovanni Verga” di Fiumefreddo presenta Sport in Festa 2026

Venerdì 5 giugno, a partire dalle 8:30, l’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” di Fiumefreddo di Sicilia invita la cittadinanza a vivere una giornata all’insegna dello sport grazie a “Sport in Festa 2026”. Protagonisti saranno gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. “G.Verga” in una giornata dedicata a sport, partecipazione e crescita educativa.

Sarà un momento davvero importante di incontro e confronto fra scuola, famiglie e territorio, con l’obiettivo di promuovere i valori fondamentali dello sport: rispetto, inclusione, collaborazione e fair play.

La giornata prenderà il via alle 8:30 alla Villa Comunale di Fiumefreddo con la staffetta e l’accensione della Fiamma Olimpica, simbolo di unità e spirito sportivo.

A seguire, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, gli studenti saranno impegnati in numerose attività sportive distribuite nelle diverse strutture del territorio.

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado parteciperanno a tornei di: calcio, pallavolo, tennis tavolo, basket, badminton, tennis e padel. I giovani atleti affronteranno anche percorsi ciclistici e attività motorie organizzate presso palestre, cortili scolastici, piazze e impianti sportivi comunali.

Per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria saranno invece previsti percorsi motori e coreografie di danza nei rispettivi plessi di appartenenza. Tutto si svolgerà in un clima di festa e partecipazione in cui si mirerà a cementare lo spirito di squadra e le capacità di problem solving, oltre alla comprensione del ruolo di primo piano che l’attività fisica deve avere nella vita di tutti, grandi e piccoli, dati i benefici che apporta alla salute.

Le attività proseguiranno nel pomeriggio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso i campetti da tennis che ospiteranno esibizioni di danza e coreografie realizzate dagli alunni dei diversi ordini di scuola, offrendo alla comunità un momento conclusivo di grande coinvolgimento e condivisione.

“Questo grande evento sportivo, che richiede anche un grande sforzo da parte dei docenti e di tutto il personale scolastico, – afferma la Dirigente scolastica, Rosita Alberti – mira ad evidenziare anche il valore sociale dello sport oltre a volerlo coniugare al benessere psico-fisico e all’ acquisizione di molteplici competenze relazionali ed emotive.

Non a caso la nostra scuola, che fa parte da un triennio della Rete Nazionale delle Scuole Secondarie di I grado a ‘curvatura sportiva’, oggi, si apre alla comunità collaborando con associazioni sportive locali e creando un Patto di Comunità che promuove l’importanza dello sport come strumento di crescita e superamento degli ostacoli.”

L’iniziativa si ispira alle parole di Nelson Mandela: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di ispirare e di unire le persone.”

Si tratta di un messaggio che ben rappresenta lo spirito della manifestazione e l’impegno della scuola nella promozione di stili di vita sani e di una cultura educativa fondata sul benessere e sulla partecipazione.

L’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” rivolge un caloroso invito a famiglie, cittadini, associazioni e realtà del territorio affinché partecipino numerosi a questa giornata speciale, sostenendo gli studenti e condividendo l’entusiasmo e le emozioni dello sport.

“Sport in Festa 2026” sarà un’occasione per celebrare insieme l’energia, il talento ed i valori che lo sport sa trasmettere alle nuove generazioni.

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