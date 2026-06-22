Messina, Di Ciuccio e Busà subentrano in consiglio comunale dopo le nomine assessoriali

A Messina si apre un nuovo passaggio istituzionale dopo la nomina in Giunta di Alessandra Calafiore e Liana Cannata, che lasceranno il seggio in Consiglio comunale per assumere l’incarico nell’esecutivo guidato da Federico Basile. Al loro posto subentreranno i due candidati più votati della stessa lista, Sud chiama Nord: Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà.

La presentazione degli assessori si è tenuta questa mattina a Palazzo Zanca, segnando l’avvio operativo della nuova squadra di governo. Calafiore e Cannata, che alle urne avevano raccolto rispettivamente 937 e 996 voti, rinunceranno dunque al ruolo di consigliere comunale per entrare in Giunta.

Il meccanismo dello scorrimento premia in questo caso due volti già noti all’aula consiliare. Rosaria Di Ciuccio, che ha ottenuto 934 voti, e Giuseppe Busà, con 784 voti, torneranno infatti in Consiglio comunale dopo aver già ricoperto lo stesso incarico nella scorsa legislatura.

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