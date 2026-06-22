Messina canta con Eros Ramazzotti: allo stadio Franco Scoglio una serata di grandi successi

Messina ha accolto Eros Ramazzotti in una delle serate più attese dell’estate musicale, trasformando lo stadio Franco Scoglio in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’artista romano ha portato in città il tour “Una Storia Importante”, regalando al pubblico un live costruito tra brani storici e canzoni più recenti, in un clima di festa e partecipazione.

Il concerto ha richiamato migliaia di spettatori da tutta la Sicilia, confermando ancora una volta il ruolo di Messina come città capace di ospitare grandi eventi e richiamare pubblico anche oltre i confini provinciali. Fin dalle prime note, l’atmosfera si è scaldata grazie a una scaletta che ha attraversato decenni di carriera, tra hit amatissime e momenti più intimisti.

Ramazzotti ha proposto un percorso musicale che ha unito i successi più celebri del suo repertorio a una selezione di brani più recenti, mantenendo alto il coinvolgimento della platea per tutta la durata dello show. Il concerto ha puntato su un impianto scenico essenziale ma efficace, lasciando spazio soprattutto alla voce e alla forza delle canzoni.

Tra i momenti più applauditi non sono mancati i grandi classici che hanno segnato la storia dell’artista, accolti da cori e telefonini accesi sugli spalti. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, accompagnando l’esibizione dall’inizio alla fine.

Per Messina, l’appuntamento con Eros Ramazzotti ha rappresentato anche un segnale importante sul piano dell’immagine e della capacità organizzativa. Lo stadio Franco Scoglio si conferma così una delle principali sedi siciliane per i grandi concerti, con ricadute positive anche in termini di presenze, mobilità e indotto economico.

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