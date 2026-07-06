Nuovo Consiglio comunale di Messina, Minutoli alla presidenza dell’aula

Il nuovo Consiglio comunale di Messina si è insediato a Palazzo Zanca con la formula del giuramento dei 32 eletti e con la successiva votazione per l’ufficio di presidenza, in una seduta che ha segnato l’avvio formale della nuova consiliatura. La prima convocazione era stata fissata per il 4 luglio, poi rinviata al 5 luglio in segno di rispetto per i funerali di Giulia Scimone, con all’ordine del giorno giuramenti, surroghe ed elezione del presidente e del vicepresidente dell’aula.

Prima del giuramento, il Consiglio ha proceduto alle surroghe previste: a subentrare sono stati Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà, primi dei non eletti della lista Sud chiama Nord, al posto di Liana Cannata e Alessandra Calafiore. La composizione dell’aula è quella uscita dal voto di primavera, con 20 seggi alla maggioranza del sindaco Federico Basile e 12 all’opposizione, compreso il seggio di diritto attribuito al miglior candidato sindaco non eletto, Marcello Scurria.

Tra i nomi più rilevanti della maggioranza figurano Massimiliano Minutoli, Serena Giannetto, Nello Pergolizzi, Rosaria Di Ciuccio, Giuseppe Busà, Antonella Feminò e gli altri consiglieri eletti nelle liste a sostegno di Basile.

Nell’elezione della presidenza, il Consiglio ha scelto Massimiliano Minutoli come presidente dell’aula, un nome che era circolato già alla vigilia come possibile soluzione politica per la guida del civico consesso. La sua elezione ha dato continuità al perimetro della maggioranza, ma con una figura capace di tenere insieme il peso della coalizione e la necessità di una gestione istituzionale dell’aula.

L’insediamento arriva in un momento in cui la nuova maggioranza vuole mostrarsi compatta e pronta a governare anche la fase più delicata dei lavori consiliari, tra regolamenti, commissioni e atti di indirizzo.

Accanto al presidente, il Consiglio ha eletto anche il vicepresidente, completando così l’ufficio di presidenza dell’assemblea. Le cronache riportano che la votazione ha definito un assetto coerente con i numeri dell’aula, garantendo alla maggioranza il controllo della guida del Consiglio e all’opposizione uno spazio di rappresentanza nelle dinamiche istituzionali.

L’elezione dei vertici del civico consesso è stata accompagnata dal giuramento del sindaco Federico Basile, che ha aperto ufficialmente la nuova fase amministrativa davanti al Consiglio appena insediato.

I numeri della consiliatura

La maggioranza dispone di 20 consiglieri su 32, grazie al premio di maggioranza assegnato a Basile, mentre il resto dell’aula è composto dalle opposizioni di centrodestra e centrosinistra. Sud chiama Nord resta la lista più pesante del quadro cittadino, seguita dalle altre formazioni della coalizione del sindaco, mentre tra i banchi dell’opposizione siedono i rappresentanti del centrodestra e del centrosinistra usciti dal voto.radiotaormina+2

L’insediamento del nuovo Consiglio chiude così la fase dell’attesa e apre quella dell’operatività politica a Palazzo Zanca.

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