Taormina, un palcoscenico globale che la politica locale non può rivendicare: l’Alta Moda di Dolce&Gabbana c’era già nel 2012

Taormina torna al centro della scena internazionale con l’evento firmato Dolce & Gabbana, una celebrazione del lusso e dell’identità italiana che ha trasformato ancora una volta la perla dello Ionio in un palcoscenico globale. Tra sfilate, serate esclusive e ospiti provenienti da tutto il mondo, la città ha ribadito il proprio ruolo naturale di capitale del fascino mediterraneo.

Il momento più atteso è stato il gran finale con Jennifer Lopez, protagonista di una performance capace di coniugare spettacolo e glamour, suggellando una settimana che ha catalizzato l’attenzione dei media internazionali. Un epilogo studiato nei minimi dettagli, coerente con il linguaggio estetico della maison e con una strategia che da anni intreccia moda, territorio e racconto identitario.

Dolce & Gabbana non sono nuovi a operazioni di questo tipo: la scelta di Taormina, avvenuta anche nel 2012 proprio per il progetto “Alata Moda” della maison, si inserisce in un percorso consolidato, fatto di investimenti programmati nel tempo e di una narrazione che punta a valorizzare luoghi simbolo dell’Italia nel mondo. Un progetto che nasce ben prima delle contingenze politiche locali e che risponde a logiche imprenditoriali e culturali autonome.

In questo contesto, appare quantomeno forzato il tentativo del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, di rivendicare un ruolo determinante nell’organizzazione dell’evento. Taormina era già una destinazione iconica, conosciuta e celebrata a livello globale per la sua storia, il suo patrimonio artistico e il suo paesaggio unico. E continuerà ad esserlo, indipendentemente da chi ne amministra temporaneamente il territorio.

Attribuire il merito di un’operazione di tale portata a una regia politica locale rischia di distorcere la realtà dei fatti. Si tratta, piuttosto, di riconoscere che la forza attrattiva di Taormina precede e supera qualsiasi amministrazione, così come la capacità di grandi brand internazionali di pianificare e realizzare eventi di questo livello si fonda su visioni strategiche di lungo periodo.

Il successo dell’evento Dolce & Gabbana conferma dunque una verità semplice: Taormina non ha bisogno di essere “rilanciata” da nessuno. È, da sempre, uno dei luoghi simbolo dell’Italia nel mondo.

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