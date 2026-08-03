Crollo di Pistunina, si allunga la scia di dolore: continuano le ricerche

Il crollo della palazzina di Pistunina, a Messina, continua a lasciare dietro di sé una scia di dolore e domande. Nelle ultime ore il bilancio si è ulteriormente aggravato: tra le macerie sono stati recuperati i corpi di Carmelo Leone, di sua sorella Rosa Leone e della giovane Alessandra Frazzica, mentre proseguono le ricerche dei dispersi.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti senza interruzioni, con squadre specializzate Usar, unità cinofile, droni, mezzi movimento terra e personale Saf impegnati a scandagliare il cumulo di detriti. Le difficoltà operative restano elevate per la complessità del crollo e per la necessità di lavorare con estrema cautela, mentre inizialmente erano cinque i dispersi e, dopo i recuperi, ne restano tre.

Sul fronte investigativo la Procura di Messina ha aperto un fascicolo per disastro colposo, poi esteso anche all’ipotesi di omicidio colposo plurimo; risultano inoltre tre indagati. Gli inquirenti stanno verificando le cause del cedimento, con particolare attenzione alla struttura dell’edificio, ai materiali, al terreno e agli eventuali lavori in corso al momento del crollo.

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