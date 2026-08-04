Crollo Pistunina, il bilancio sale a quattro vittime: continuano gli scavi per i due dispersi

Sale a quattro il bilancio delle vittime accertate del crollo dell’immobile avvenuto lo scorso 30 luglio a Messina, in località Pistunina. Dopo il ritrovamento del corpo di Sara Leone, la piuù grande dei fratelli proprietari dell’immobile, le operazioni di soccorso proseguono senza interruzione per individuare i due dispersi che risultano ancora sotto i detriti.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità messinese, lasciando dietro di sé una scia di dolore e domande ancora aperte. Le squadre impegnate sul posto continuano a scavare con la massima cautela, in una corsa contro il tempo che unisce la speranza di trovare i dispersi e la necessità di operare in condizioni estremamente complesse.lasicilia+1

Tra le vittime già accertate figurano l’imprenditore Carmelo Leone, proprietario dell’immobile, Rosa Leone, Alessandra Frazzica e un’ulteriore vittima recuperata successivamente nel corso delle ricerche. Le operazioni proseguono mentre gli inquirenti e i soccorritori lavorano per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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