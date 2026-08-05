No Ponte, sabato 8 agosto il corteo a Messina

Messina si prepara alla nuova manifestazione del movimento No Ponte, in programma sabato 8 agosto, con un corteo che vuole ribadire il proprio no all’opera e alle grandi infrastrutture considerate inutili o dannose per il territorio. Ci sarà un minuto di silenzio per ricordare le vittime del crollo a Pistunina e il corteo partirà dalle 18.30 a Piazza Cairoli. L’appuntamento arriva in una fase di forte tensione politica e sociale, mentre il progetto del Ponte sullo Stretto continua ad avanzare sul piano amministrativo e resta al centro del dibattito pubblico.

Il fronte del dissenso punta a riportare in piazza i timori legati all’impatto ambientale, agli espropri e all’uso delle risorse pubbliche, rilanciando una mobilitazione che a Messina negli ultimi anni ha raccolto un’ampia partecipazione. Gli organizzatori presentano il corteo come un momento di opposizione al progetto e alla società Stretto di Messina Spa, chiedendo una svolta su scuola, sanità e servizi invece che sulla grande opera.

Sul versante istituzionale, il governo continua a lavorare al cronoprogramma verso una nuova delibera del Cipess, dopo i rilievi della Corte dei conti e i passaggi tecnici richiesti dal decreto Infrastrutture. Fonti governative e della società Stretto di Messina indicano che prosegue il dialogo con la Commissione europea e che non risulterebbe aperta alcuna procedura d’infrazione specifica sul progetto.

Resta però aperto il fronte delle criticità economiche, procedurali e giudiziarie.

La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L’esposto è firmato dal segretario generale Maurizio Landini.

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