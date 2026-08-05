Pasquale D’Alì: “Mi trovavo a Pistunina casualmente”. Proseguono le indagini sul crollo

Pasquale D’Alì, uno dei tre indagati nell’inchiesta sul crollo della palazzina di Pistunina a Messina, prima di entrare a sostenere l’interrogatorio davanti agli inquirenti ha dichiarato ai giornalisti di essersi trovato sul posto “casualmente”. Prime parole che hanno lasciato stupiti: l’imprenditore, infatti, sarebbe stato incaricato di eseguire alcuni interventi di adeguamento al piano terra dell’immobile, in vista della futura apertura di un supermercato, l’imprenditore Alessandro Panarello. Sia D’Ali che Panarello erano all’interno della palazzina quel giovedì pomeriggio, scampati alla morte per pochi secondi.

D’Alì è riuscito a mettersi in salvo, riportando anche ferite al volto poi trattate al Policlinico.

La dichiarazione sulla presenza “casuale” assume rilievo nel quadro di un’indagine che resta aperta e complessa, mentre gli investigatori continuano a ricostruire tempi, rapporti e lavori eseguiti nell’edificio crollato il 30 luglio. In parallelo, proseguono anche gli accertamenti tecnici e gli approfondimenti sui profili di responsabilità emersi nelle prime fasi dell’inchiesta.

Al momento, gli indagati restano tre: Pietro Leone, Alessandro Panarello e Pasquale D’Alì, con contestazioni che vanno dall’omicidio colposo plurimo al disastro colposo, fino alla rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Intanto si attende la perizia tecnica affidata ad un pool di esperti. Ecco come procede l’inchiesta della procura di Messina, diretta da Antonio D’Amato, sul crollo della palazzina. Le sostitute Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone, le magistrate che coordinano le indagini, conferiranno oggi l’incarico a tre esperti che dovranno effettuare gli accertamenti nell’immobile che ha ceduto per motivi ancora ignoti. I tre tecnici sono gli ingegneri Andrea Prota, Antimo Fiorillo e Rodolfo Urbani. E sempre questa mattina saranno conferiti gli incarichi ai medici legali per effettuare le autopsie sui corpi dei fratelli Carmelo, Sara e Rosa Leone e della giovane Alessandra Frazzica.

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