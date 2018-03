Amministrative 2018, per il PD ancora fumata nera

Ieri pomeriggio la direzione provinciale del partito si è riunita per capire come affrontare le future amministrative e per decidere su quale personalità puntare tutto per correre alle elezioni del sindaco di Messina e della squadra di governo. Ma ancora non si è giunti a un trovare un nome che possa davvero accontentare tutti. Dunque fumata nera per un Partito Democratico che sta procedendo con estrema cautela e che tornerà a riunirsi mercoledì prossimo dopo aver ascoltato anche l’esito della riunione di Sicilia Futura che avverrà, invece, martedì e la voce di Liberi e Uguali. Due gruppi che, se dovessero scegliere di allearsi con il PD, potrebbero sicuramente rafforzare un partito che mostra diverse difficoltà e voci discordanti interne soprattutto dopo l’esito delle politiche del mese scorso che hanno visto trionfare il centro destra e il M5S. Anche i grillini dello Stretto, comunque, continuano a non rendere noto ufficialmente il nome del sindaco che presenteranno alle amministrative. (Mar.Pa.)

