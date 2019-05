In solitaria il Sentiero Cai Italia: Renato Frignani ha fatto tappa a Messina

Renato Frignani, un ragazzone di 38 anni, socio del CAI Carpi, sta percorrendo il Sentiero Italia nella sua completa estensione: 6800 km di sentieri mappati dal Club Alpino Italiano che attraversano tutta l’Italia. Dalla Sardegna, per la Sicilia e poi su fino alla Liguria proseguendo ancora sull’arco alpino fino in Friuli a Trieste.

Oggi è arrivato a Messina dopo aver percorso 650 km circa per attraversare la Sardegna e la Sicilia in 35 giorni di marcia. Il presidente Nuccio Zanghì con altri soci, lo ha accolto nella sede CAI di via Natoli 20 offrendogli assistenza per tutto quanto ha avuto bisogno. Riprenderà il sentiero domattina da Reggio Calabria.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it