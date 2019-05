Bagno di folla per Alberto Urso, il vincitore di Amici festeggiato anche da Prefetta e Amministrazione

Tutti pazzi per Alberto Urso. Una lunga coda di fans ha atteso di poter vedere il vincitore di Amici, accolto in città dalle massime istituzioni. In primis la Prefetta Maria Carmela Librizzi, che lo ha ricevuto con i genitori Alessandro e Antonella a Palazzo del Governo.

Poi a porgere i saluti della cittadinanza il vicesindaco Salvatore Mondello e gli assessori Giuseppe Scattareggia, Dafne Musolino e Alessandra Calafiore che lo hanno incontrato a Palazzo Zanca.

Il giovane tenore messinese, vincitore sabato scorso del talent show “Amici” non ha perso la simpatia e l’umiltà che lo hanno reso vincente, concedendosi felicemente ai giornalisti e ai fotografi pronti a immortalare un sorriso.

“Con immenso orgoglio e piacere abbiamo accolto nel Palazzo municipale della città – hanno evidenziato congiuntamente i quattro amministratori Mondello, Scattareggia, Musolino e Calafiore – Alberto grande talento e voce straordinaria, che ha tenuto alta la bandiera del canto melodico e lirico nel nostro Paese, ma soprattutto un grande risultato per lui e per la nostra Messina. L’augurio più sincero e affettuoso che porgiamo è quello di proseguire con l’umiltà, la simpatia e la lealtà che lo contraddistinguono ed avere i piedi per terra nel solco della tradizione e con quell’attenzione alla vocalità, tali da conquistare sempre più ambiti successi”.

Ad Alberto, al termine della visita, gli Assessori hanno donato il crest della Città e una cornice raffigurante la Madonnina del Porto. Urso ha poi firmato nell’atrio di Palazzo Zanca le copie del suo cd “Solo” ai numerosi fan che ne erano in possesso.

