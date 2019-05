Una Fiaba per Nemo, menzione speciale a tutti i partecipanti

Conclusa, con il sorriso, la terza edizione di Fiaba per NeMO. Un seminario, promosso da Fondazione Aurora Onlus (ente gestore del Centro), pensato per i bimbi delle classi terza della scuola primaria. Si è tenuta al Teatro Annibale Maria di Francia la premiazione dei partecipanti al progetto “Fiaba per NeMO”, i bimbi delle classi terza della scuola primaria Istituto Spirito Santo di Messina.

Due le classi che hanno conosciuto gli operatori del Centro Clinico NeMO SUD. Medici e terapisti hanno parlato della loro professione ai bimbi, rispondendo alle tantissime domande. I neurologi Gianluca Vita ed Irene Aricò, le infermiere Marianna Borgia e Laura Bruzzese, la neuropsicologa Stefania La Foresta e le tirocinanti di neuropsicologia clinica, sono coloro che hanno – al di fuori del loro orario di lavoro – donato tempo ed entusiasmo a questo progetto.

Ore di approfondimento sul tema della disabilità che è stata raccontata ai bimbi attraverso una fiaba: “I doni del Regno di Reya”, scritta a Letizia Bucalo e i cui disegni sono di Maria Irrera. “Chi è differente è speciale” recita la Fiaba che è stata letta e compresa dai bimbi che, guidati da Alessandro Silipigni, hanno anche suonato percussioni e altri strumenti. Ad accogliere gli ospiti presenti è stata la Preside dell’Istituto, Suor Giuseppina Musumarra, che ha ringraziato il Centro NeMO per la bella opportunità donata ai bambini. La Preside ha anche ricordato che il progetto era stato già realizzato due anni fa con grande successo.

A premiare i bambini: l’assessore ai servizi sociali Alessandra Calafiore, il presidente del Consiglio Comunale Claudio Cardile, il direttore di Tempo Stretto Rosaria Brancato, il direttore di MessinaOra Palmira Mancuso, il direttore di Normanno Paola Floriana Riso, la decana delle giornaliste siciliane Italia Moroni Cicciò, il giornalista e conduttore su TCF di “Malalingua” Emilio Pintaldi, il giornalista della Gazzetta del Sud Sebastiano Caspanello, il giornalista di RTPtv Domenico Bertè, la scenografa Cristina Ipsaro Passione, La founder di Subversiva Adv Maria IRRERA, la founder di SUM Agenzia di Comunicazione Eleonora Urzí Mondo.

I temi ed i disegni dei bimbi sono stati tutti premiati. Menzioni speciali per ognuno di loro per l’originalità, la saggezza, la simpatia, l’arte, la sensibilità. Il NEMO SUD è il Centro Clinico sito presso il Policlinico universitario “G.Martino” di Messina, ed è riferimento in tutto il Sud Italia per i pazienti affetti da patologie neuromuscolari.

