Tennis: il Ct Vela Messina campione regionale a squadre nell’under 16 maschile

A distanza di pochi giorni dalla conquista del titolo regionale nell’under 12 maschile a squadre, il Circolo del Tennis e della Vela concede il bis con la formazione under 16, sempre nel maschile.

Leo Gagliani e Giorgio Tabacco, accompagnati dal maestro Ciccio Caputo, hanno sconfitto i coetanei del Ct Palermo per 2 a 1 guadagnandosi anche la qualificazione alla prossima fase di macroarea (vi accedono anche il Ct Palermo e il Tc Kalta).

Decisivo il doppio, dopo la parità al termine dei due singolari, con Gagliani e Tabacco che hanno avuto la meglio, in due set (7-5 6-2) su Gabriele Freni e Gabriele Piraino.



Ct Palermo-Ct Vela Messina 1-2

Gagliani b. Freni 6-2 6-1

Piraino b. Tabacco 4-6 6-4 7-6

Gagliani-Tabacco b. Freni-Piraino 7-5 6-2

Serie C femminile. Nella final three regionale della serie C femminile a squadre, che si sta disputando sui campi in terra battuta del Ct Vela, le messinesi (Giulia Tedesco, Fabrizia Cambria, Giulia Sottile e Teresa Cambria) si sono aggiudicate il primo confronto per 4 a 0 sul Match Ball Mascalucia. Domani la sfida decisiva con il Tc Kalta.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it