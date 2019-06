Premio Strega: tra i cinque finalisti la messinese Nadia Terranova

La messinese Nadia Terranova è in finale al Premio Strega con il suo romanzo, Addio Fantasmi, edito da Einaudi e proposto da Pierluigi Battista.

Una notizia accolta con grande orgoglio a Messina, dove è ambientato il libro che richiama la biografia dell’autrice, la cui protagonista, Ida, emigrata, viene richiamata dalla madre in città in vista della ristrutturazione dell’appartamento di casa, per scegliere tra cosa buttare via e cosa trattenere.

E’ così che dovrà fare i conti con i “fantasmi” del passato e del presente, primo tra tutti l’abbandono del padre quando era ancora adolescente.

Dell’ultima cinquina del premio promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega fanno parte tre donne e due libri Einaudi.

I finalisti sono: Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo di Bompiani proposto da Francesco Piccolo. Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo (Mondadori), proposto da Ferruccio Parazzoli, Marco Missiroli, Fedeltà (Einaudi), proposto da Sandro Veronesi, Claudia Durastanti, La Straniera (La nave di Teseo) proposto da Furio Colombo e Nadia Terranova, Addio Fantasmi (Einaudi), proposto da Pierluigi Battista.

Prevista per il 4 luglio la serata conclusiva del noto premio letterario.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it