L’Olimparty Messina scalda i motori: quest’anno tante le novità

E sono otto. L’Olimparty Messina per l’ottavo anno consecutivo torna ad animare l’estate della nostra città con un’edizione che si preannuncia ricca di novità fin dalle prime battute. Il team Mediterranea Eventi ha deciso di rinnovare, sotto diversi aspetti, il format tipico della manifestazione multi-sportiva, mantenendo immutate le caratteristiche: spiaggia, mare, sport, musica, divertimento e spettacolo restano le peculiarità della mega convention estiva.

L’Olimparty 2019 si presenta con un nuovo “look” a partire dalle date: non più da mercoledì a sabato ma da giovedì a domenica e, precisamente, dall’8 all’11 agosto, per quattro caldi giorni di allegria in riva al mare e con tante sorprese. Diversa anche la “casa” ufficiale della convention che, pur restando nello splendido scenario di Mortelle, diventa il Lido Brigata Aosta, in una location tutta nuova ottenuta grazie all’importante global partnership con l’Esercito Italiano e in particolare con la Brigata Meccanizzata Aosta di Messina.

Una struttura rinnovata, con dieci campi e aree tematiche, che consentirà agli organizzatori di creare un vero e proprio villaggio sportivo pensato per garantire ai tanti appassionati messinesi una “full immersion” nell’evento e permettergli di viverlo in tutti i suoi particolari e colorati aspetti. A questo proposito un’altra importante novità è rappresentata dalla possibilità di poter godere in tutta libertà di questa manifestazione unica nel suo genere: a differenza delle passate edizioni sarà possibile accedere al villaggio sportivo gratuitamente, pagando esclusivamente per i tornei sportivi e i party programmati.

L’anima dell’Olimparty ovviamente sarà lo sport, con tantissimi tornei ma anche esibizioni, musica e intrattenimento. Ed è solo l’inizio di un’edizione con la quale Mediterranea Eventi, sul solco della tradizione, vuole aggiungere e regalare importanti novità: gli organizzatori hanno già acceso i motori e, da tempo, sono attivi per rendere l’estate messinese ancora più calda e divertente. Un nuovo format e nuovo villaggio: più spazio allo sport, con un occhio di riguardo ai party speciali che hanno sempre arricchito e reso unica la manifestazione.

Tutti i dettagli dell’Olimparty 2019 sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione (www.olimparty.it), all’interno del quale sarà già possibile iscriversi ai tornei o acquistare il ticket per i party, e sui canali social della convention (facebook e instagram).

