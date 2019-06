Investe un ciclista e scappa in Via Garibaldi, è caccia al pirata della strada

Ha investito un ciclista ed è scappato lasciandolo dolorante sull’asfalto. E’ accaduto nella notte tra la Via Garibaldi e Largo San Giacomo ed ora la polizia è sulle tracce di chi era alla guida di una Fiat 500. L’automobilista è sceso a verificare che il ciclista fosse vivo e si è dileguato.

Sul posto è intervenuta la Polizia ed i sanitari del 118 che hanno trasportato il ciclista, ferito non gravemente, presso l’ospedale Piemonte. Indagini in corso per accertare l’identità del pirata della strada, anche grazie all’acquisizione delle registrazioni delle numerose telecamere di sicurezza della zona.

