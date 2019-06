Rotary Club Messina Peloro: il nuovo Presidente è Filippo Cavaliere

Si è tenuto ieri (giovedì 27 giugno), nei locali de “Il Circolo” di via Garibaldi, l’annuale “Passaggio della campana” relativo alla presidenza del Rotary Club Messina Peloro. Alla presidente uscente, dott.ssa Elvira Costa, è subentrato, per l’annualità 2019-2020, il nuovo presidente avv. Filippo Cavaliere. L’incontro è stato l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e per dare il via alla programmazione di quelle future.

«Da un punto di vista progettuale – ha affermato il neo presidente avv. Cavaliere -, continueremo il cammino intrapreso dai miei predecessori. Continueremo a promuovere la formazione e l’informazione per la comunità, interessandoci dei temi di maggior interesse per la nostra città, semplicemente perché se non lo facessimo, se ci stancassimo di svolgere la nostra missione di rotariani, Messina sarebbe più povera. In quest’anno di presidenza è mia intenzione favorire la crescita del Club, cooptando nuovi soci che condividano i nostri stessi obiettivi e che siano portatori di valori e qualità che ogni buon rotariano deve possedere al fine di assicurare la continuità del Rotary Messina Peloro. Tutti i nuovi soci, però, dovranno essere adeguatamente formati per poter condividere la visione comune e fare squadra, diventando in tal modo una vera risorsa per il Club. A tal proposito è stata istituita la commissione Formazione, i cui componenti sono i più esperti rotariani del Club. Supporteremo inoltre il nostro Rotaract, fornendo ai ragazzi che ne fanno parte tutto il supporto necessario per le loro attività».

Illustrata quindi la composizione del direttivo anno 2019/2020:

Presidente: Filippo Cavaliere

Past President: Elvira Costa

Vice Presidente: Cosimo Muscianisi

Segretario: Edoardo Milio

Tesoriere: Carmelo Brigandì

Prefetto: Mimmo Majolino

Consiglieri: Francesco Ragonese, Francesco Carrozza e David Militi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it