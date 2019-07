Nuova Pallacanestro Messina, Giusy Ardizzone nuovo responsabile del settore Minibasket

La Nuova Pallacanestro Messina comunica l’accordo raggiunto con Giusy Ardizzone, che ricoprirà il ruolo di nuovo responsabile del settore Minibasket. Ex giocatrice, Ardizzone ha cominciato ad allenare dall’età di diciassette anni, collaborando coi settori giovanili di Zanclon, PGS Giostra, Rescifina col professore Gumina ai tempi della serie A, San Matteo ed Odysseus. Negli ultimi sei anni è stata impegnata col Castanea basket occupandosi del settore giovanile e minibasket e anche delle prime squadre (Promozione e serie D), ruolo che continuerà a ricoprire anche dopo l’accordo con la Nuova Pallacanestro Messina, continuando a seguire le formazioni senior

maschili e il progetto Baskin del Castanea.

“I primi contatti li ho avuti con Carmelo Caruso e con il dirigente Gaetano Migliorato – spiega Ardizzone – mi hanno contattato e prospettato la necessità della Nuova Pallacanestro Messina di avere una figura con compiti di gestione del settore giovanile e i centri minibasket. La loro proposta è stata quella di organizzare il settore minibasket, con relativi progetti scuola, seguendo tutte le attività nella fascia di età dai cinque anni ai dodici anni. Cominciare una nuova avventura è sempre stimolante, partire da zero non è facile,

cercheremo di coinvolgere il più possibile bambini e ragazzi per costruire le basi della società lavorando nelle scuole. Confido di poter fare bene e ripagare la fiducia dimostratami.”

