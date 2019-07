Barcellona: uno spazio al cimitero per le sepolture di rito islamico

Il gruppo politico #Noicisiamo ritiene doveroso intervenire, al fine di sollevare una questione di civiltà considerata fondamentale e che riguarda la nutrita comunità musulmana che risiede nella città di Barcellona Pozzo di Gotto. Ormai da decenni, la nostra città accoglie i cittadini provenienti dai paesi islamici che qui hanno trovato modo di integrarsi, lavorare, mettere su famiglia e piantare le loro radici. Qui hanno trovato un luogo di preghiera in cui riunirsi e che hanno acquistato con i loro sacrifici dopo averne avuto uno in affitto per anni.

Per questo motivo riteniamo doveroso che le istituzioni locali, come atto di integrazione e di rispetto verso chi ha stabilito un forte legame con la nostra terra, provvedano a predisporre un luogo nel quale i cittadini di fede musulmana possano dare degna sepoltura ai propri cari secondo le loro usanze.

Della questione hanno a lungo discusso, durante un cordiale incontro presso la Moschea del Centro Culturale Islamico di Barcellona Pozzo di Gotto, il nostro coordinatore Salvatore Coppolino e l’Imam Mohamed Yahiaoui che ha rappresentato tutti i problemi e le peripezie cui deve andare incontro chi ha la necessità di dare sepoltura ai propri cari secondo il rito islamico.

Pertanto #Noicisiamo rivolge un accorato appello all’Amministrazione Comunale al fine di voler valutare la possibilità di individuare, nella nuova ala in fase di realizzazione nel nostro cimitero, un’area da adibire alle sepolture per i fedeli di religione islamica. Si tratta di una pratica già portata avanti in altre città italiane, sulla cui scia potrebbe instaurarsi un percorso che rappresenterebbe un gesto molto significativo nel particolare contesto storico dei nostri giorni.

