L’incarico di consigliere dell’Ente Teatro al Dott. Giuseppe Ministeri

Stamane il Sindaco Metropolitano, Dott. Cateno De Luca, con decreto sindacale n.132 del 30/07/2019, ha designato il Dott. Giuseppe Ministeri quale rappresentante della Città Metropolitana di Messina in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”.

“Ringrazio il Sindaco Metropolitano per la rinnovata fiducia e per l’incarico di consigliere dell’Ente Teatro – ha dichiarato il Dott. Ministeri – e agirò come testimone della Città Metropolitana di Messina, per mettere al servizio anche del territorio provinciale le valenze culturali che l’Ente Teatro può e deve trasmettere”.

“Si devono guardare gli scenari nazionali ed internazionali – ha sottolineato il dott. Ministeri – ma si deve anche tenere presente la città e la provincia che, sicuramente, troveranno nel “Teatro di Messina” un punto di riferimento culturale che curi la prosa, la musica, la danza e sia fucina d’arte e di sviluppo”.

Il Dott. Giuseppe Ministeri è l’attuale Presidente del Conservatorio di musica “Arcangelo Corelli” di Messina.

L’incarico avrà la durata del mandato del Sindaco Metropolitano e verrà svolto a titolo gratuito.

