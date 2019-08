Tragedia a Furnari, muore in mare un 17enne di Paternò

Si chiamava Andrea Mudò e aveva soltanto 17 anni il ragazzo che ieri ha perso la vita annegando nel mare di Furnari.

Il giovane, originario di Paternò dove era conosciuto per la sua attività di scout, era in vacanza con la famiglia e alcuni amici ed era impegnato nel gruppo scout della sua città. La tragedia è avvenuta poco dopo le 13 sulla spiaggia antistante un lido balneare. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe accusato un malore, probabilmente un arresto cardiaco, subito dopo essersi tuffato. Immediato l’intervento di alcuni bagnanti che hanno portato a riva il ragazzo in attesa dei soccorsi. Praticato più volte il massaggio cardiaco, ma tutto è stato inutile: è morto poco dopo essere arrivato all’ospedale di Patti in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso.

Nino Naso, sindaco della città di Paternò, ha dichiarato : “Un’altra tragedia nella nostra Città, Andrea un altro diciasettenne ci lascia troppo presto. Il mio cuore è vicino ai suoi cari, la nostra Comunità è veramente provata.

Spero di non dover più commentare simili tragedie”.

