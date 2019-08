Stromboli, si schiudono le uova di Caretta-Caretta (video e foto)

Gioia a Stromboli per la nascita delle prime tartarughe Caretta Caretta del nido di Stromboli. Ad annunciarlo sono i volontari di Aeolian Islands Preservation Fund che stanno seguendo la schiusa iniziata la notte del 7 agosto e che ad oggi 9 vede 13 nuove creature.

“Questa notte altre 7 piccole tartarughine hanno raggiunto sane e salve il mare guidate dal bagliore della luna crescente che usciva lenta da dietro il vulcano! – scrivo stamattina i volontari – Una emozione unica vedere nuotare in fila indiana e poi sparire tra le onde! Siamo ancora in attesa di nuove nascite monitorando il nido h24. Grazie alle nostre volontarie, Roberta, Chiara, Valentina, Marea, Vera, Alice e Elisa per le notti insonne condivise insieme per seguire questa passione “.

Ecco il video dell’ultima nata: