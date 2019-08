Scontro bus-motorino a Granatari, 27enne in prognosi riservata

Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo il 27enne coinvolto nel grave incidente che si è verificato nella notte a Granatari, nella zona nord di Messina.

Intorno alle 3,30, in via Consolare Pompea all’altezza di Granatari un ciclomotore Honda SH 300 si è scontrato con un autobus dell’Atm in servizio notturno.

Sul posto il personale del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale Papardo dove sono stati riscontrati politraumi in varie parti del corpo decidendo per il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Palermo.

