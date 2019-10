Pallanuoto: Messina riabbraccia Vittorioso; il “Gladiatore”: “con la Serie A2 ci divertiremo”

Tanta voglia di fare ed idee molto chiare sulla sua nuova stagione al Cus Unime.

Cosi si ripresenta dopo tre stagioni lontano dalla Cittadella Sportiva Universitaria un Antonio Vittorioso che, nonostante i diversi trofei in bacheca ed i tanti anni di pallanuoto sulle spalle, non nasconde l’entusiasmo per questa nuova avventura con la squadra universitaria. “Qui a Messina ho lasciato tanti amici e tante persone che, come me, tengono a questo sport quindi sono tornato con tanto piacere – queste le prime impressioni del “Gladiatore” al rientro a Messina.

Per la formazione universitaria l’inserimento dell’attaccante laziale rappresenta certamente un valore aggiunto in acqua nell’ottica del prossimo campionato di Serie A2, anche se il team peloritano ha in mente programmi ben più lungimiranti, puntando fortemente sulla figura chiave di Antonio Vittorioso per la crescita del settore giovanile. “La mia attività principale sarà quella di dare il mio supporto tecnico-tattico alle giovanili. L’impegno che abbiamo preso con la società è quello di costruire un programma ad ampio respiro per la crescita del settore giovanile, con l’obiettivo di portare al CUS giovani che possano stare qui per più anni”.

Spazio, infine, alla prima squadra: “Ancora la squadra è in fase di costruzione e non sono ancora tutta a disposizione del mister. Cercheremo, quindi, in questo breve tempo che ci separa dall’inizio del campionato di amalgamarci al meglio. Non abbiamo una rosa molto ampia ma abbiamo tanti giocatori validi e, quindi, cercheremo di raggiungere la salvezza il prima possibile cosi da programmare al meglio la nostra attività più ad ampio respiro”.

