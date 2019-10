In Piazza duomo la decima edizione di “Nonno Ascoltami”

Domenica 13 ottobre, tutti a piazza Duomo per partecipare alla decima edizione di “Nonno Ascoltami” la campagna di sensibilizzazione ai problemi dell’udito. Dalle 10,00 del mattino Medici Specialisti e Tecnici dell’Udito eseguiranno screening gratuiti e quest’anno verranno effettuati anche indagini vestibolari per scongiurare le patologie labirintiche che causano gravi conseguenze; quali le cadute negli anziani. La campagna denominata “L’Ospedale in piazza”, partita lo scorso 22 settembre, coinvolge 36 Città e 16 Regioni. Saranno oltre 10 milioni i cittadini che in tutta Italia potranno effettuare controlli gratuiti dell’udito nelle tende messe a disposizione dalla Croce Rossa.

A Messina in Piazza Duomo grazie alla sensibilità dimostrata dal Comune nella persona dell’Assessore al Welfare Dott.ssa A. Calafiore, all’impegno di partner nazionali e locali Domenica 13 Ottobre dalle ore 10 l’evento avrà il suo inizio per essere tutti uniti per la prevenzione A Messina grande sarà il coinvolgimento di associazioni e scuole.

“Abbiamo voluto dare ampia diffusione a questa campagna– spiega il dott. Luigi Bonanno, coordinatore regionale di Nonno Ascoltami Udito Italia Onlus- perché l’ipoacusia e le altre patologie legate all’udito stanno assumendo connotati drammatici, soprattutto tra i giovani che fanno uso di apparecchiature ad alto volume. È bene far comprendere ai giovani e anche agli adulti -prosegue Bonanno- che l’udito è un bene prezioso da tutelare e preservare non sottovalutando la percezione delle prime avvisaglie.”

Di seguito l’elenco delle scuole di Messina che aderiscono all’evento di domenica 13 ottobre a piazza Duomo: I.C. “A. PAINO – GRAVITELLI” I.C. “PASCOLI CRISPI , I.C. “SALVO D’ACQUISTO”, I.C. Tremestieri “GAETANO MARTINO”, I.C. “CANNIZZARO-GALATTI”, I.C. Istituto “S. GIOVANNI BOSCO”, Istituto Salesiano “DOMENICO SAVIO” , Istituto Collegio “S: IGNAZIO”, Le scuole elementari (classi quarte e quinte) parteciperanno con la realizzazione di cartelloni e le scuole medie (classi prime) con la realizzazione di disegni, poesie e racconti, tutti sul tema inerente le problematiche legate all’udito, nell’ottica del rapporto nonno – nipote. In occasione della manifestazione a piazza Duomo, i lavori degli studenti verranno esposti nel “Muro del Nonno” allestito per l’occasione. Una commissione valuterà i lavori delle scuole e stabilirà un vincitore per la categoria disegno elementari, uno per la categoria cartellone, uno per la poesia ed uno per il racconto. A tutte le scuole partecipanti verranno consegnate targhe e coppe. All’interno delle tende, messe a disposizione da Croce Rossa Italiana, verranno effettuati dai medici audiometristi ed audioprotesisti screening gratuiti dell’udito. Associazioni sportive e ricreative arricchiranno la giornata con momenti di sport, gioco e di intrattenimento. Segue un elenco delle Associazioni che aderiscono all’evento: “ARS NOVA” (scuola di musica) “Associazione Clown Terapy” “ASD Seido Kenpo Ryu Dojo” (arti marziali) “Associazione Messina scherma” “ASD Peloro Volley” (pallavolo) “ASD Messina Table Soccer” (subbuteo) ed inoltre Amici dello Yaci (centro culturale) Università della terza età Associazione A.M.M.I. Consulta Comunale delle Organizzazioni Sociali Associazione FIDAPA Lions Club Messina Ionio.

