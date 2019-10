Nizza di Sicilia, tentano di rapire bimba di 5 anni: ricercati due uomini

Inquietante tentativo di rapimento di una bambina di 5 anni, andato in scena durante il pomeriggio dello scorso giovedì a Nizza di Sicilia (Messina).

Erano all’incirca le 17 quando la piccola si trovava in compagnia della nonna sul lungomare. Una tranquilla passeggiata, proseguita poi all’interno di un’area giochi, che si è rapidamente trasformata in un incubo per la donna.

Da un’auto che si ferma nelle vicinanze escono due uomini, che si avvicinano alla bimba, la afferrano e tentano di portarla all’interno dell’abitacolo col chiaro intento di rapirla.

Per fortuna la nonna si rende immediatamente conto della scena, ed inizia disperatamente a gridare ed a chiedere aiuto ai presenti.

