Maltempo: allerta rossa a Messina per le prossime 24ore

La “lunga estate” sullo Stretto è ufficialmente finita. Il maltempo di queste ore è destinato a crescere e la Protezione civile regionale ha rilasciato, per domani venerdi 25 ottobre, un bollettino meteo con allerta rossa, che corrisponde alla fase operativa di allarme per il rischio idrogeologico. Un’allerta che riguarda non solo la provincia di Messina, ma tutta la Sicilia orientale e centrale.

Le previsioni meteo prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Tra la tarda nottata e le prime luci dell’alba di venerdì il sistema temporalesco si porterà rapidamente sull’area ionica, apportando precipitazioni di forte intensità sulle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina; il maltempo concederà una temporanea tregua sulle province centro-occidentali.

Secondo la Protezione civile, “le criticità possono assumere carattere di estrema pericolosità”, come colate detritiche, crolli, inondazioni localizzate, alluvioni, esondazioni). “In presenza di condizioni strutturali inadeguate dei corsi d’acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in prossimità o all’interno di zone vocate al dissesto idrogeologico e idraulico, le criticità possono manifestarsi in maniera più gravosa a prescindere dai quantitativi previsti e/o reali di pioggia”, raccomandano dalla Regione Siciliana.

Da Palazzo Zanca nessun comunicato di chiusura di uffici o scuole. Mettendo in difficoltà i giornali che non riescono a rispondere alle legittime domande dei lettori in merito alla chiusura delle scuole, il sindaco ha pensato bene di usare la sua pagina fb come se la questione fosse meritevole solo di “click”. Senza alcun rispetto di giornalisti e dei genitori in “preallarme”. Non crediamo che un post abbia valore di ordinanza, pertanto decliniamo ogni responsabilità in merito alla mancanza di notizie ancora alle 18.57.

Alle 19.13 arriva il comunicato di sospensione delle attività all’università.

