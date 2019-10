Maltempo: Unime, “Sospensione attività didattica – i test di accesso ai CdL magistrali Professioni sanitarie si terranno regolarmente

In seguito all’avviso di allerta meteo rossa diramato dal Dipartimento regionale di Protezione civile, si comunica che venerdì 25 ottobre sarà sospesa l’attività didattica in tutti i Dipartimenti dell’Ateneo.

Si fa presente che i test di ammissione ai CdL magistrali in Professioni sanitarie si terranno regolarmente presso il Dipartimento di Ingegneria.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it