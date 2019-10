“Movida”: prostituzione, ambulantato e viabilità nel mirino dell’amministrazione De Luca

Nella notte tra venerdì e sabato, la Polizia Municipale, con le Sezioni Annona, Viabilità, Polizia Giudiziaria, Radiomobile e Reparto Motociclisti, hanno eseguito numerosi servizi di prevenzione e repressione delle condotte illecite in tema di decoro e sicurezza urbana.

L’attività è cominciata con un’azione contro la prostituzione: in un appartamento in pieno centro sono state trovate persone che esercitavano la prostituzione (due donne e un uomo). Si è proceduto alla loro identificazione e gli accertamenti proseguiranno nei confronti del proprietario dell’immobile.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’ambulantato, a sono stati sequestrati numerosi banchi a Piazza Duomo.

Imponente l’attività svolta nell’ambito della movida notturna, con il controllo di numerosi locali ai quali è stata contestata la somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie di vetro.



Eseguiti controlli di viabilità che hanno riportato: 18 verbali e 15 rimozioni coatte per divieti di sosta solo in prima serata lungo la Via Garibaldi. N. 41 veicoli fermati e controllati con relative sanzioni nel controllo documentale; N.31 persone alla guida di veicoli controllate per la verifica del tasso alcolemico.

Tra le sanzioni più rilevanti, si segnala quella a carico di un conducente, con conseguente ritiro della patente e informativa all’Autorità Giudiziaria, per avere rilevato un livello di alcool accertato di 1.43 g/l.

Infine, è stata controllata una discoteca sita in via don Blasco, alla quale sono state contestate alcune violazioni rilevando soprattutto il clamoroso superamento del limite massimo di avventori consentito: a fronte di una capienza massima di 150 persone, la Polizia Municipale ne conteggiava oltre 450.

