Uscire dall’ospedale e andare a mangiare qualcosa di sfizioso in rosticceria non è reato, ma l’82enne G. C che aveva firmato le dimissioni dal Policlinico di Messina era agli arresti domiciliari e di conseguenza la sosta in rosticceria non poteva farla.

Lo hanno trovato i Carabinieri di Giostra in via Cesare Battisti, mentre probabilmente stava gustando felicemente qualche buon pitone messinese, l’hanno arrestato per il reato di evasione.

Il giudice ha confermato gli arresti domiciliari (G.M)

